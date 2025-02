Ubriaco alla guida, condannato a 6 mesi il calciatore Daniele Rugani

Il calciatore Daniele Rugani, ex della Juventus e ora all'Ajax, è stato condannato da un giudice di Torino, per guida in stato di ebbrezza, a sei mesi di arresto e 2mila euro di multa (con la condizionale). Gli è stata inoltre revocata la patente e confiscata l'auto, una Maserati. Il 21 luglio 2023 il calciatore era stato sottoposto all'alcol test dalla polizia stradale, su un raccordo alle porte di Torino, dopo un incidente che non aveva coinvolte altre auto e senza conseguenze. I valori di alcol nel sangue erano risultati superiori al limite consentito.