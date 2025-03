Turista scozzese ferito a Roma: "Sarà un bel viaggio se non verrò ucciso in un modo assurdo"

"Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non verrò ucciso in qualche modo assurdo". Poche parole, scritte sui social con leggerezza, che ora suonano come un inquietante presagio. Grant Paterson è il turista scozzese di 54 anni rimasto ferito nell'esplosione avvenuta in via Vitellia 43, nel quartiere Monteverde di Roma, dove alloggiava in un b&b. Estratto vivo dalle macerie, con ustioni sul 70% del corpo, l'uomo è ora ricoverato in ospedale quando mancava solo un giorno al suo rientro in Scozia dopo una vacanza romana iniziata il 17 marzo. Il diario di questi giorni era iniziato proprio condividendo le foto della struttura alberghiera: "La struttura è bellissima, le loro foto così come le mie non le rendono giustizia".