Roma, spray urticante e calci contro un turista francese con la kippah: denunciato 31enne

Le indagini sono partite dalla querela presentata ai carabinieri della stazione di Roma Piazza Farnese dal giovane turista. Il 22enne ha infatti denunciato di essere stato preso di mira in due diverse occasioni mentre passeggiava nel centro storico della capitale indossando la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini di religione ebraica. La prima sarebbe accaduta il 7 agosto intorno alle 20: da solo in piazza Cairoli il turista sarebbe stato affiancato dal gruppo e qui il 31enne algerino lo avrebbe colpito al volto con uno spray urticante accecandolo. La seconda aggressione invece sarebbe avvenuta il giorno dopo, 8 agosto, sempre a ora di cena: in largo di Torre Argentina la vittima sarebbe stata raggiunta e colpita con calci dall'intero gruppo della sera prima. Tra queste persone sarebbe stato riconosciuto il 31enne.