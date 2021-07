Ente del Turismo

Il 32% degli italiani, quasi 1 su 3, per la vacanza dell'estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all'interno della propria regione di residenza. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che tiene conto degli effetti del Covid sulle vacanze. Le destinazioni nazionali sono preferite dalla quasi totalità degli italiani per il desiderio di sostenere il turismo locale ma anche per i limiti e le incertezze legate a una vacanza all'estero.