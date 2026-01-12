La storia di Enrica: “a rischio tumore” al pancreas, la risonanza è fissata a maggio 2027

La donna non può permettersi una visita a pagamento, fa la maestra, ha una bimba piccola e un mutuo da pagare. “Essendo madre - aggiunge Enrica - la mia paure più importante è morire e lasciare mia figlia”. La donna insieme all’inviata di “Fuori dal Coro” Marianna Canè prova ad andare quindi al centro prenotazioni per cercare di anticipare la visita ma non è possibile. “Pagando puoi essere curato - aggiunge - se non hai le disponibilità economiche muori, mi sento delusa, un numero”.

Provano a contattare una dottoressa, uno dei professionisti forniti dal CUP per effettuare la prestazione in intramoenia al costo di 350 euro, e dopo qualche giorno è disponibile un appuntamento.