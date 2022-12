Truffe amorose, una donna conosce un uomo su Facebook e cade nella trappola

Le truffe amorose su Facebook non si fermano, anche se sempre più donne raccontano pubblicamente la loro storia. L'ultima vittima si chiama Maria e vive a Grugliasco, in provincia di Torino. "L’ho conosciuto tramite Facebook, mi è arrivato un messaggio e da lì è iniziata una conversazione e poi il corteggiamento. - dice la donna ospite a "Pomeriggio Cinque" - Non mi ha mai fatto domande dirette o chiesto se fossi sposata o altro".

La richiesta di soldi - "Mi ha mandato delle foto, era molto bello e ha fatto in modo che mi innamorassi di lui. Poi ha cominciato a dirmi che era in Francia in ospedale e che gli avevano bloccato tutte le carte di credito e che doveva pagare il medico. - continua Maria - Io gli ho mandato 2500 euro, che non avevo e che ho chiesto in prestito. Dato che continuava a chiedermi soldi, ho capito che c’era qualcosa di strano e ho scoperto che c’era più di una persona dietro la truffa. Ora sono costretta a cambiare il numero di cellulare, perché continuano a inviare messaggi. Io ci sono cascata, ero proprio innamorata".

Alla fine si è scoperto che i truffatori hanno inviato le foto di un famoso attore dell'Uruguay per coprire la loro identità e far cascare la donna nella trappola.