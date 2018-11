Truffati dalle banche: rimborsi del 30% ma la promessa elettorale era del 100%

Non si placa la polemica sui rimborsi concessi ai truffati dalle banche. Nonostante le promesse dei partiti di governo che in campagna elettorale avevano annunciato risarcimenti del 100%, ai risparmiatori spetterebbe solo il 30%. Le Iene raccontano la storia dei Fagan di Montebelluna, provincia di Treviso. La famiglia è stata costretta a radunarsi sotto lo stesso tetto. “Ci hanno tolto tutto dalla mattina alla sera, avevamo dei sogni. Ora non abbiamo più nulla”, dice una dei sei fratelli.



“Questo provvedimento l’ha voluto l’Europa”, ha spiegato il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa. Ma le sue parole vengono immediatamente smentite dall’ex membro della Commissione Inchiesta Banche Andrea Augello: “Non c’è nessuna manina e nessuna imposizione: questa norma l’hanno scritta loro di comune accordo”.