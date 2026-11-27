"Pensavo fossi il mio fidanzato, sennò non l'avrei mai fatto". A "Le Iene" una ragazza racconta di aver versato 956 euro con un bonifico istantaneo dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. La richiesta era arrivata proprio nella conversazione con il compagno. A scriverle, però, era qualcuno che si spacciava per lui e sosteneva di avere la carta in rosso. Poco dopo è arrivata una seconda richiesta, questa volta da 500 euro. A far emergere l’inganno è stata una domanda sulla causale del versamento. "Ma cosa stai dicendo? A cosa ti riferisci?", le ha risposto il vero fidanzato. Sul suo telefono, di quelle richieste, non c’era traccia.
Le richieste di denaro in chat
La ragazza è andata dai carabinieri per sporgere denuncia. Racconta che chi le aveva scritto ha continuato a chiederle denaro anche dopo aver saputo dove si trovava. Altre persone hanno scoperto che qualcuno stava usando il loro account soltanto grazie a una telefonata. Una donna, a casa in un giorno libero, è stata avvertita da una collega. A suo nome era partito un messaggio con la richiesta di anticipare 1.280 euro, con la promessa di restituirli l’indomani. Ad altri contatti sono stati chiesti 350 euro per pagare un ordine urgente.
La prova con il telefono
Durante il servizio, Paolo Dal Checco, tecnico informatico forense, mostra con un iPhone non aggiornato una delle possibili modalità di accesso all’account. Nella dimostrazione, dopo la visita a un sito predisposto per la prova, da un computer parte un messaggio indirizzato a un amico. Il mittente sembra essere Dal Checco, che dice di trovarsi dal dentista e chiede 500 euro. L'amico riceve la richiesta e risponde. Sul telefono del tecnico non compare nessuno dei due messaggi. Resta da accertare come sia avvenuto l’accesso nei singoli casi raccontati. Per chi riceve una richiesta di denaro, il primo controllo è anche il più semplice. Prima di confermare il bonifico, basta chiamare la persona che sembra averlo chiesto e verificare direttamente con lei. Il tecnico svela alcune buone norme per evitare di incappare nelle truffe come disinstallare l'applicazione e reinstallarla su un altro dispositivo in modo che possa perdere la chiave di registrazione e tenere il telefono sempre aggiornato.