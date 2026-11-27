"Pensavo fossi il mio fidanzato, sennò non l'avrei mai fatto". A "Le Iene" una ragazza racconta di aver versato 956 euro con un bonifico istantaneo dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. La richiesta era arrivata proprio nella conversazione con il compagno. A scriverle, però, era qualcuno che si spacciava per lui e sosteneva di avere la carta in rosso. Poco dopo è arrivata una seconda richiesta, questa volta da 500 euro. A far emergere l’inganno è stata una domanda sulla causale del versamento. "Ma cosa stai dicendo? A cosa ti riferisci?", le ha risposto il vero fidanzato. Sul suo telefono, di quelle richieste, non c’era traccia.