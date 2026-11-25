Per programmare il messaggio basta tenere premuto il pulsante di invio e scegliere la data e l'ora in cui si vuole mandare il messaggio. Per la persona che lo riceve, sarà come qualsiasi altro messaggio. L'utente potrà visualizzare tutti i messaggi futuri che ha programmato ed eliminarli in anticipo se cambia idea.Si potrà scrivere un testo quando si ha tempo o viene in mente e programmarlo per essere inviato dopo 10 minuti e fino a 14 giorni dopo, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.