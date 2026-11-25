A tutti è capitato di voler scrivere a un amico o a un familiare, rendendosi però conto che l'orario non era quello adatto. Magari alle 23 ci si ricorda di un esame del mattino dopo per cui fare l'in bocca al lupo, oppure si vorrebbe far arrivare gli auguri di compleanno a mezzanotte precisa in un altro fuso orario. A risolvere il problema ci pensa WhatsApp, che ha introdotto i messaggi programmati: una delle funzioni più richieste dagli utenti, annunciata ufficialmente dalla società del gruppo Meta e in arrivo progressivamente in tutti i Paesi.
Come funzionano i messaggi programmati su WhatsApp
Per programmare il messaggio basta tenere premuto il pulsante di invio e scegliere la data e l'ora in cui si vuole mandare il messaggio. Per la persona che lo riceve, sarà come qualsiasi altro messaggio. L'utente potrà visualizzare tutti i messaggi futuri che ha programmato ed eliminarli in anticipo se cambia idea.Si potrà scrivere un testo quando si ha tempo o viene in mente e programmarlo per essere inviato dopo 10 minuti e fino a 14 giorni dopo, sia nelle chat individuali che in quelle di gruppo.
Funzionano anche con telefono spento
"I messaggi programmati - scrive il gruppo Meta sul blog ufficiale - funzionano con testo, foto e video e saranno implementati a livello globale nelle prossime settimane. Anche se il telefono è spento o senza batteria, il messaggio programmato sarà comunque visualizzato all'orario selezionato e rimarrà protetto da crittografia end-to-end come tutti i tuoi messaggi personali, in modo che nessun altro possa leggerlo, nemmeno WhatsApp".