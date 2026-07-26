Due account WhatsApp sullo stesso smartphone: ecco come funziona

Con il nuovo aggiornamento, è possibile avere due account diversi su un unico telefono. Per attivare il secondo account è necessario disporre di un secondo numero di telefono e di una seconda SIM card, oppure di uno smartphone compatibile con doppia SIM o eSIM. La configurazione è semplice: basta aprire le impostazioni di WhatsApp, toccare la freccia accanto al proprio nome e selezionare "Aggiungi account". Ogni profilo, precisa l'app di proprietà di Meta, manterrà impostazioni indipendenti per privacy e notifiche, consentendo di gestire separatamente i diversi account.

