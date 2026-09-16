Come un pranzo indigesto, anche le bufale "si ripropongono". Ciclicamente, virtualmente e viralmente, ma con conseguenze reali. Basta un utente, che senza verificare, inoltri ingenuamente nei suoi gruppi Whatsapp messaggi di allarme, spaventosi quel che basta e, soprattutto, di dubbia provenienza, e la fake news è servita, con contorno di "panico" da parte di chi riceve e legge, a sua volta senza preoccuparsi di un rapido fact-checking. L'ultima falsa allerta riguarda l'app di messaggistica istantanea più diffusa e tira in ballo privacy avanzata dei gruppi e Meta AI, che minaccerebbe di spiare le conversazioni. Ecco il testo, che non circola solo su Whatsapp, ma anche nelle altre piattaforme Meta come Facebook, ed ecco come... disinnescare la paura.