"Mi faresti un favore enorme?", la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta gli amici e le chat già aperte

Il primo aggancio - La richiesta può essere molto semplice: “Mi faresti un favore enorme?”, seguito dalla spiegazione di un problema con la carta di credito e dalla necessità di ricevere rapidamente dei soldi tramite bonifico. Una situazione costruita per sembrare credibile e, soprattutto, urgente. Il dettaglio che rende la situazione ancora più insidiosa è che il messaggio può comparire all’interno di una conversazione già esistente. Per chi lo riceve, quindi, non c’è necessariamente qualcosa che faccia scattare immediatamente il sospetto. Il contatto è quello giusto, la conversazione è quella giusta e dall’altra parte sembra esserci proprio l’amico o il familiare che conosciamo.