"Mi faresti un favore enorme?", la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta gli amici e le chat già aperte
Ondata di raggiri che sfruttano account rubati e false emergenze economiche. Nel mirino anche gli iPhone con software non aggiornati, mentre i criminali possono impossessarsi dei profili senza che la vittima clicchi su alcun link. Ecco come riconoscere il pericolo e proteggersi
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Quella che sembra una normale conversazione su WhatsApp con un amico o un familiare potrebbe invece essere una truffa, l'ultima. E anche la più difficile da riconoscere perché, a differenza di altre, non c’è necessariamente un numero sconosciuto o un link da cliccare e, soprattutto, a scrivere sembra essere una persona di cui ci fidiamo.
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Il primo aggancio - La richiesta può essere molto semplice: “Mi faresti un favore enorme?”, seguito dalla spiegazione di un problema con la carta di credito e dalla necessità di ricevere rapidamente dei soldi tramite bonifico. Una situazione costruita per sembrare credibile e, soprattutto, urgente. Il dettaglio che rende la situazione ancora più insidiosa è che il messaggio può comparire all’interno di una conversazione già esistente. Per chi lo riceve, quindi, non c’è necessariamente qualcosa che faccia scattare immediatamente il sospetto. Il contatto è quello giusto, la conversazione è quella giusta e dall’altra parte sembra esserci proprio l’amico o il familiare che conosciamo.
L'Iban del venditore - Subito dopo la disponibilità a dare una mano, arriva la richiesta da parte del nostro presunto conoscente in difficoltà, di condividere l'Iban del venditore al quale fare un bonifico. L'importo richiesto è variabile: molto diffuso quello dei 318 euro, ma sono arrivate richieste anche cifre superiori ai mille euro. Con la stessa modalità. E qui arrivano i primi dubbi. Se si chiede conferma sull'identità del nostro contatto, ovviamente la risposta sarà "sì, sono io". E si continua a chiedere auto. In alcuni casi, inoltre, chi prova a chiedere spiegazioni può ricevere risposte automatiche che sembrano confermare la storia raccontata dal truffatore.
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La Polizia Postale ha segnalato una nuova campagna di truffe che sta interessando diversi utenti in Italia. Il meccanismo sfrutta proprio la fiducia che abbiamo nei confronti dei nostri contatti con l’obiettivo di contattare amici e conoscenti e convincerli a trasferire del denaro. Una situazione costruita per sembrare credibile e, soprattutto, urgente.
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La finta telefonata - Il messaggio può far leva su diverse tipologie di problemi come una spesa imprevista, un problema con la banca o un acquisto urgente da effettuare. La vittima viene pressata e spinta ad agire rapidamente, senza avere il tempo di verificare la reale identità dell’interlocutore. Per questo, come scrive anche Polizia postale, non bisogna fidarsi delle apparenze e, al primo dubbio, è consigliabile interrompere la conversazione sulla chat e chiamare direttamente al telefono la persona con cui crediamo di essere in contatto. Ma anche qui il raggiro potrebbe continuare. Possono simulare di averci richiamato ma di non riuscire a mettersi in contatto con noi e chiedere di continuare a messaggiare.
Cosa fare - Le segnalazioni di questa ultima truffa riguardano versioni non aggiornate di iOS e WhatsApp sui dispositivi Apple. Se qualcuno vi avvisa di aver ricevuto una richiesta di denaro che non avete mai inviato, è importante non tergiversare e verificare immediatamente cosa sta succedendo. Dal momento che gli attaccanti potrebbero cancellare i messaggi inviati tramite la funzione “Elimina per me”, la collaborazione dei vostri contatti è da questo punto di vista essenziale. Un altro controllo da effettuare riguarda la sezione “Dispositivi collegati” di WhatsApp, dove sono elencate le sessioni attive su altri dispositivi associate al vostro account. Se doveste trovare un computer o un altro dispositivo che non riconoscete, potrebbe essere un segnale di accesso non autorizzato: in quel caso, disconnettetelo subito.e si sospetta che qualcuno abbia preso il controllo del proprio profilo, occorre intervenire senza ritardi.
Allertare i contatti - La polizia consiglia di avvisare immediatamente amici e familiari, affinché ignorino eventuali richieste di denaro ricevute dall'account compromesso, e di avviare la procedura di recupero prevista dall'applicazione. Durante queste operazioni non devono mai essere condivisi con altre persone codici PIN, credenziali di accesso o codici di verifica.