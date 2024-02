Truffa, consulente promuove l'acquisto di gettoni digitali capaci di super rivalutazioni

"Striscia la Notizia" torna a mettere in guardia i risparmiatori da una nuova truffa. Il protagonista stavolta è un fantomatico consulente, che promuove l’acquisto di gettoni digitali, salvo poi millantare problemi su problemi nel momento in cui il cliente vuole indietro anche solo una parte del proprio investimento.

L'uomo, in particolare, dice di operare attraverso una piattaforma collocata in Lituania e prospetta per tutti grandi rivalutazioni di denaro: "È come trovarsi in un banco di cambio: con la tua valuta, compri le altre. Se lasci fermo l'investimento, lo lasci lavorare un poco, vedrai che aumenterà di valore perché il mercato si trascina tutto".

Sulla base di queste rassicurazioni, un pensionato, diventato anche complice dell'inviato del tg satirico, investe circa 190 mila euro (di cui 100 mila sarebbero, in base alle parole del consulente, già diventati 370 mila), ma non riesce a riappropriarsi neppure di una parte, neppure davanti alla dichiarata necessità di concludere l'acquisto di un terreno.

Interviene, a questo punto, Moreno Morello di "Striscia la Notizia", che, come prevedibile, porta il fantomatico consulente alla fuga.