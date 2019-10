Truffa con card vacanze inutilizzabili: Valeria Marini usata a sua insaputa come testimonial

Anche Valeria Marini è rimasta vittima della truffa legata a card vacanze inutilizzabili emersa grazie a "Striscia la Notizia". Il tg satirico ha scoperto che un uomo continua a vendere ad ignari cittadini dei coupon viaggi non più validi e per farlo utilizza l'immagine della nota show girl.

Valeria Marini si è detta all’oscuro di tutto: “Avevo fatto una pubblicità l’anno scorso per questa card vacanze, ma la società e questa persona che non conosco sono spariti non rispettando il contratto e io e i miei legali, hanno mandato le diffide, hanno chiuso”. Questo signore, raggiunto al telefono dall’inviato di Striscia, non ha voluto rispondere alle domande limitandosi a dire: “Sta sbagliando interlocutore, ma glielo farà presente il mio avvocato”.