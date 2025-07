È stato trovato morto all'interno di un'auto in località Fornace, nelle campagne tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d'Adda, in provincia di Cremona, il 40enne residente a Codogno di cui non si avevano notizie da sabato pomeriggio. Al momento non si conoscono le cause del decesso. L'uomo era in compagnia di un amico, ritrovato in stato confusionale e con alcune lesioni, a quanto pare compatibili con un incidente di cui però non ha saputo fornire indicazioni.