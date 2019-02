Troppi accessi a Facebook dal posto di lavoro, Cassazione: giusto licenziarla

Licenziata per i troppi accessi a Facebook durante l'orario di lavoro. E' successo a una donna del Bresciano, che lavorava come segretaria part time in uno studio medico. La Cassazione ha infatti reso definitivo il licenziamento disciplinare: il datore di lavoro aveva portato in tribunale come prova la cronologia del computer, dimostrando che nell'arco di 18 mesi la donna aveva effettuato 6mila accessi a internet, di cui 4.500 al social network.