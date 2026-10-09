SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E 118

Doppia tromba marina nel Trapanese: colpita una scuola a Marsala, diversi feriti | Sbalzata un'auto a Petrosino: occupanti in ospedale

La vettura è finita in un burrone. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra

09 Ott 2026 - 11:22
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Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola "Alcide De Gasperi" in via Nazionale, contrada Terrenove, dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone: i due occupanti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.

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L'intervento dei vigili del fuoco

 Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani sta coordinando gli interventi. Cinque le squadre provenienti dai distaccamenti della provincia impegnate su Petrosino e Marsala, insieme ad altre due da Santa Margherita Belìce e Palermo. Sul posto anche Protezione Civile, volontari e sanitari del 118.

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