Doppia tromba marina nel Trapanese: colpita una scuola a Marsala, diversi feriti | Sbalzata un'auto a Petrosino: occupanti in ospedale

Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola "Alcide De Gasperi" in via Nazionale, contrada Terrenove, dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone: i due occupanti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.