Doppia tromba marina nel Trapanese: colpita una scuola a Marsala, diversi feriti | Sbalzata un'auto a Petrosino: occupanti in ospedale
La vettura è finita in un burrone. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra
Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola "Alcide De Gasperi" in via Nazionale, contrada Terrenove, dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone: i due occupanti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
L'intervento dei vigili del fuoco
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani sta coordinando gli interventi. Cinque le squadre provenienti dai distaccamenti della provincia impegnate su Petrosino e Marsala, insieme ad altre due da Santa Margherita Belìce e Palermo. Sul posto anche Protezione Civile, volontari e sanitari del 118.