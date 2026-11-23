Andrea Catino di "Fuori dal Coro" è nelle acque a largo di Trieste per raccontare lo spreco di soldi pubblici per mantenere lo yacht dell'oligarca russo Andrey Melnichenko, congelato dallo Stato italiano dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'enorme yacht "Sy A", nel golfo italiano da ben quattro anni, costerebbe allo Stato circa 27 mila euro al giorno per un totale, dal 2022 a oggi, di 40 milioni di euro.
La nave di lusso da 530 milioni di euro, avrebbe bisogno di circa ottomila litri di gasolio al giorno per mantenerla ferma e funzionante. A bordo, un equipaggio di venti persone, sempre pagato dallo Stato italiano, si occuperebbe invece della manutenzione. "Stanno chiusi là a fumare tutto il giorno sul ponte. Arrivano a terra con i gommoni, buttano la spazzatura e caricano i viveri. Una settimana costerà almeno mille euro", commenta un cittadino. E aggiunge: "In questi anni sono arrivati anche gli aumenti di stipendio, un ufficiale prenderà quattromila o cinquemila euro al mese".