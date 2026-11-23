La nave di lusso da 530 milioni di euro, avrebbe bisogno di circa ottomila litri di gasolio al giorno per mantenerla ferma e funzionante. A bordo, un equipaggio di venti persone, sempre pagato dallo Stato italiano, si occuperebbe invece della manutenzione. "Stanno chiusi là a fumare tutto il giorno sul ponte. Arrivano a terra con i gommoni, buttano la spazzatura e caricano i viveri. Una settimana costerà almeno mille euro", commenta un cittadino. E aggiunge: "In questi anni sono arrivati anche gli aumenti di stipendio, un ufficiale prenderà quattromila o cinquemila euro al mese".