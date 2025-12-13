Logo Tgcom24
Guerra in Ucraina, l'Ue dà il via libera al blocco degli asset russi | Meloni lunedì al vertice di Berlino

Mosca: "Cessate il fuoco possibile solo se Kiev si ritira dal Donbass". Mattarella: "Roma e Bruxelles saldamente al fianco dell'Ucraina"

di Redazione online
13 Dic 2025 - 00:28

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.389. L'Ue dà il via libera al blocco indeterminato degli asset russi: l'Italia ha votato a favore. Il presidente Mattarella: "Roma e Bruxelles saldamente al fianco di Kiev". Dopo la revisione del piano di pace americano, Mosca precisa: "Il testo potrebbe non soddisfarci. Cessate il fuoco? Solo se Kiev si ritira dal Donbass". Secondo il leader americano Trump, in Ucraina esiste un ampio consenso a favore di un accordo di pace con la Russia, fatta eccezione per Zelensky. Per Ursula von der Leyen, a Kiev serve una "pace giusta e duratura" con garanzie di sicurezza "molto robuste". L'Eliseo, intanto, smentisce che sabato a Parigi si incontreranno i funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb per discutere il piano di pace per Kiev. Lunedì, all'incontro a Berlino tra Zelensky e i leader Ue, ci sarà anche il premier Giorgia Meloni.

