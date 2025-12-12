Piano di pace per Kiev, sabato a Parigi i funzionari di Usa, Ucraina, Francia, Germania e Gb | Trump: parteciperemo se ci sono buone chance di accordo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.388. "Il presidente Trump non vuole più chiacchiere, vuole azione. È frustrato dall'Ucraina e dalla Russia. Se c'è una chance reale di firmare un accordo di pace, se pensiamo che quegli incontri siano degni di qualcuno, manderemo un rappresentante. Il presidente è stufo degli incontri solo per il gusto di fare gli incontri. Non vuole più parlare, vuole agire". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo a una domanda su possibili incontri nel fine settimana per la pace in Ucraina. Sabato, infatti, a Parigi si incontreranno i funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb per discutere il piano di pace per Kiev. Sull'incontro di sabato, Trump ha poi specificato: "Parteciperemo se ci sono buone chance di accordo". Lunedì invece a Berlino secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz è previsto un vertice con Keir Starmer ed Emmanuel Macron. Lunedì invece a Berlino secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz è previsto un vertice con Keir Starmer ed Emmanuel Macron. Ancora incerta la presenza di Donald Trump. Putin durante una riunione in videoconferenza con i comandi militari sulle operazioni in Ucraina "l'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe" e la conquista delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson "si sta svolgendo in modo progressivo e sostenuto". Kiev rivendica un attacco con droni contro una piattaforma petrolifera nel Mar Caspio.