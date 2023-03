Trieste, padre uccide il figlio disabile e tenta il suicidio

A Trieste, un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, e ha cercato di togliersi la vita.

L'uomo avrebbe colpito il figlio al collo con un coltello, poi ha cercato di togliersi la vita e, non riuscendoci, ha chiamato il 112, denunciando l'accaduto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale triestino di Cattinara con ferite al collo e al polso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla polizia.