Trieste, accoltella e ferisce la ex la sera dell'8 marzo

A Trieste una donna è stata aggredita da un uomo che le ha sferrato più coltellate e poi è fuggito.

È accaduto mercoledì sera, proprio nel giorno della Festa della donna. L'aggressore, secondo quanto ricostruito dalla polizia grazie anche ad alcune testimonianze, sarebbe il suo ex compagno, un cittadino kosovaro. La vittima è una donna di 45 anni originaria dell'area dei Balcani, ricoverata all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni. Non rischierebbe la morte.