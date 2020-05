Cesare Battisti resta in carcere, rigettata la richiesta di domiciliari

Cesare Battisti resta in carcere: il tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato la richiesta fatta dal terrorista ed ex super latitante dei proletari armati che aveva chiesto gli arresti domiciliari a casa dei parenti per il timore di contagio a causa dell'emergenza coronavirus. Battisti sta scontando l'ergastolo nel carcere di Oristano dopo l’estradizione dal Brasile un anno fa.