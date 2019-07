Treviso, violenta lite con compagna e amica: uomo bastonato e soffocato in casa

Entrambe le donne sono indagate, ma per il momento non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo. Come riporta Il Gazzettino, le due sono state sentite dai carabinieri e dal pm. Inizialmente, erano state accompagnate in ospedale per alcune lievi escoriazioni, dovute, secondo il racconto delle due donne, dall'aggressione di Viaj il quale risulta non avere precedenti, soprattutto denunce di violenze fisiche. La più grande d'età, secondo quanto si è appreso, aveva una storia sentimentale con la vittima, mentre la 24enne era solo un'amica.