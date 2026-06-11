Treviso, azienda edile costruisce 50 alloggi per i propri dipendenti stranieri

A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, i quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia, attrezzata con lavatrice e asciugatrice, sono spazi condivisi. Le residenze, realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola, Treviso e Pordenone, saranno dotate del servizio mensa, affidato a un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili anche alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni.