Treviso, troppo lavoro: malore in reparto per il dott. Rigoli, in prima linea contro il Covid

Si è sentito male in reparto Roberto Rigoli, primario della Microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e coordinatore delle 14 Microbiologie del Veneto, in prima linea nella lotta contro il Covid da inizio pandemia. Come riporta La Tribuna di Treviso, a causare il malore sarebbe stato lo stress per il superlavoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma gli è stato prescritto un periodo di massimo riposo. Il dottore è ricoverato in Cardiologia all'ospedale Ca' Foncello.