Treviso, schianto fra tre auto: morto un ragazzo di 29 anni

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, che avrebbe coinvolto tre auto. Una di queste ha concluso la sua corsa capovolta in un fossato. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del Suem 118. Per il ragazzo, che viaggiava da solo, non c'è stato nulla da fare. Su un'altra auto viaggiavano tre persone che sono rimaste illese.