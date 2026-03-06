Donna travolta e uccisa da un treno nel Pavese

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno nella tarda serata di giovedì 5 marzo a Vigevano (Pavia). L'investimento è accaduto nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il treno. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore lungo il tratto tra Vigevano (Pavia) e Parona (Pavia). La polizia ferroviaria ha avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. La vittima potrebbe essere stata travolta mentre stava cercando di attraversare a piedi i binari.