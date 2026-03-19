Treviso, ordina una scacchiera su internet e nel pacco c'è uno scorpione
"Mi è andata bene", racconta il ragazzo che è riuscito a uccidere l'animale e fa reclamo alla piattaforma di e-commerce
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Tecnicamente l'ordine era solo di una scacchiera, ma dentro quella scatola si nascondeva anche altro, una sorpresa tutt’altro che gradita: uno scorpione vivo, lungo circa sei centimetri. È accaduto a Spresiano, provincia di Treviso, dove un giovane aveva appena ricevuto un ordine online. L’imballo era integro, la confezione sigillata, nessun segno sospetto. Dopo aver controllato che la scacchiera acquistata fosse in perfette condizioni, qualcosa ha attirato la sua attenzione: un movimento improvviso. "All’inizio non avevo capito cosa fosse", ha raccontato. Solo pochi istanti dopo ha realizzato il pericolo: lo scorpione è saltato fuori dalla confezione e si muoveva per tutta la camera del ragazzo che, d’istinto, è riuscito a eliminarlo prima d'essere punto. "Mi è andata bene, bastava aprire la scatola in modo diverso per trovarsi lo scorpione tra le mani".
Il reclamo e la replica della società di e-commerce
Secondo quanto emerso, il pacco sarebbe arrivato sigillato e senza anomalie visibili. Nonostante ciò, piccoli animali come gli scorpioni, estremamente resistenti, riescono a sopravvivere per settimane senza cibo e con pochissima acqua, nascondendosi facilmente tra cartoni e imballaggi. Non sarebbe raro che, durante i viaggi da aree più calde, insetti o altri organismi si infilino tra le merci e arrivino fino a destinazione. Il ragazzo ha subito sporto reclamo, ma la piattaforma ha risposto di aver "esaminato le riprese video relative a tutte le fasi del processo di evasione dell’ordine, nonché la scansione a raggi X del pacco effettuata prima della spedizione, senza riscontrare alcuna evidenza della presenza di esseri viventi. Il pacco è stato consegnato sigillato dal corriere ed è rimasto sigillato fino al momento dell’apertura da parte del cliente".