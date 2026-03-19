Treviso, ordina una scacchiera su internet e nel pacco c'è uno scorpione

Tecnicamente l'ordine era solo di una scacchiera, ma dentro quella scatola si nascondeva anche altro, una sorpresa tutt’altro che gradita: uno scorpione vivo, lungo circa sei centimetri. È accaduto a Spresiano, provincia di Treviso, dove un giovane aveva appena ricevuto un ordine online. L’imballo era integro, la confezione sigillata, nessun segno sospetto. Dopo aver controllato che la scacchiera acquistata fosse in perfette condizioni, qualcosa ha attirato la sua attenzione: un movimento improvviso. "All’inizio non avevo capito cosa fosse", ha raccontato. Solo pochi istanti dopo ha realizzato il pericolo: lo scorpione è saltato fuori dalla confezione e si muoveva per tutta la camera del ragazzo che, d’istinto, è riuscito a eliminarlo prima d'essere punto. "Mi è andata bene, bastava aprire la scatola in modo diverso per trovarsi lo scorpione tra le mani".