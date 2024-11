Treviso, il bassotto cremato e il golden retriever lasciato morire al sole: nuovi sospetti sulla dog sitter

Dopo l'appello lanciato dalla padrona del bassotto, il primo caso incriminato, che chiedeva ad altre eventuali "vittime" di farsi avanti, sono infatti arrivate le testimonianze di altri proprietari di cani: "Glielo avevo affidato il 7 giugno per un viaggio di lavoro. Il pomeriggio successivo mi ha chiamato disperata dicendo che il cane era morto. Lo aveva trovato accasciato in giardino. Si è offerta di provvedere alla cremazione e di farmi avere le ceneri", racconta a il Gazzettino, il proprietario di un altro golden retriever che, fin da subito, ha voluto vederci chiaro. "Ho fatto portare il corpo all’Istituto di Zooprofilattica delle Venezie - spiega - Volevo fare l’autopsia per capire di cosa era morto. Non riuscivo a capacitarmene: fino al giorno prima stava benissimo. Per noi era parte della famiglia: lo avevo regalato a mia figlia di 13 anni". Poi il verdetto: anche per lui era stato fatale un colpo di calore, che gli ha fatto collassare un polmone.