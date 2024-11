Treviso, affida il cane alla dog sitter e lei lo restituisce in un'urna cineraria

La vicenda - I fatti risalgono all’estate del 2023. A fine luglio la donna porta Nina e un altro bassotto, Pluto, dalla sua dog sitter di fiducia, a Villorba. Non era la prima volta che i cani trascorrono diverse settimane con la 30enne, anzi. Nina, in particolare, adorava la sua “seconda mamma". La proprietaria aveva chiesto, come sempre, di essere aggiornata sulle condizioni dei cani. La dog sitter, però, col passare dei giorni diventava sempre più sfuggente. "Non rispondeva alle chiamate né ai messaggi, faticava a mandarmi le foto che le chiedevo – racconta Stefania -. Così ho iniziato a preoccuparmi. A fine agosto, siccome risultava irreperibile, ho addirittura contattato il padre. In quella telefonata frettolosa i genitori della 30enne le avevano assicurato che la figlia l’avrebbe ricontattata a breve e che gli animali stavano bene. Stefania rientra dalle ferie il 2 settembre e la prima cosa che fa a quando scende dall’aereo è andare a riprendersi i cani. Di qui lo shock: "Pluto era in giardino, in condizioni pietose: sporco, denutrito, piangeva come un pazzo – dice -. Tentava di arrampicarsi sul cancelletto come se volesse scappare. Non l’ho mai visto così. Nina non c’era, la dog sitter nemmeno".