Treviso, mamma e tre gemelle salvate da trasfusioni donano insieme il sangue per rispettare una promessa

Non è una scena solita per i medici e il personale del piccolo centro trasfusionale a Montebelluna, in provincia di Treviso: tre poltrone occupate da tre gemelle, una da una donna con gli occhi lucidi, la madre. Doris Frattin e le sue figlie, Angelica, Celeste e Vanessa Masin 19 anni fa, dopo un parto difficile, erano riuscite a salvarsi grazie a chi - come loro oggi - aveva deciso di compiere un gesto d'altruismo: donare il sangue. La decisione di fare altrettanto, tempo dopo, è stata per le donne un modo per tenere fede a una promessa fatta e per portare avanti un'importante catena di solidarietà.