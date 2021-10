Treviso, maestra negazionista guarisce dal Covid: "Ho avuto paura, penso che farò il vaccino"

Sabrina Pittarello, la maestra no mask e no vax di Treviso nota alla cronaca aver sostenuto che "il virus non esiste ed è tutto un complotto", è guarita dal Covid ed è stata dimessa dall'ospedale. Appena uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Mestre dopo tre settimane di degenza, l'insegnante ha spiegato al Corriere del Veneto la sua "conversione": "Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ho avuto paura come mai prima d'ora. Penso che mi vaccinerò".