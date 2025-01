Treviso, lettera minatoria a una libraia che si era rifiutata di vendere il volume di Vannacci: "C'è chi mi dice che me la sono cercata"

Parlando della solidarietà ricevuta dopo la lettera minatoria, Abatangelo ha detto: "Sono cose che fanno bene al cuore, soprattutto considerando il tenore di molti commenti nei social, che non si limitano ad augurarci di chiudere la libreria, cosa a cui ormai abbiamo fatto il callo, ma si spingono oltre, con un livello di violenza verbale irripetibile, come ad esempio chi afferma che 'non si fanno abbastanza femminicidi'. Noi al momento segnaliamo questo tipo di commenti, con l'auspicio che Facebook possa eliminarli".