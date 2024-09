Treviso, lascia a casa cellulare e documenti e scompare con la figlia: ansia per una 45enne

Sono in corso ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi con verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e dispositivi per il riconoscimento automatico della targa. "Vi raccomandiamo di contattare immediatamente il 112 se avvistate un’autovettura Volkswagen Tiguan di colore bianco targa FJ255VE", si legge sulle pagine social di Miane.