Treviso, scontro tra due auto: morta una 19enne, quattro i feriti

A Godega Sant'Urbano (Treviso) una 19enne morta e altre quattro persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite in un incidente stradale.

Due auto si sono scontrate violentemente sulla variante della strada provinciale 41 e una è finita rovesciata su un fianco. All'interno viaggiavano tre giovani donne: due di loro hanno riportato gravi lesioni e sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Purtroppo per la terza i soccorsi si sono rivelati inutili. Sull'altra vettura c'erano una donna con il figlio minorenne, rimasti feriti in maniera più lieve.