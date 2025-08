Il cadavere di un uomo 34enne senza fissa dimora è stato ritrovato all'interno di un'abitazione disabitata andata in fiamme a Montebelluna, in provincia di Treviso. L'incendio le cui cause sono in fase di accertamento, è stato domato di vigili del fuoco. L'uomo sarebbe morto a causa del fumo e delle esalazioni tossiche sprigionati dalle fiamme.