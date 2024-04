Picchiato in strada da due minorenni a Treviso, la testimonianza: "Mai vista una cosa del genere"

A Treviso un uomo di 50 anni è stato preso a calci e pugni da due minorenni. Luca Gobbo, trevigiano che vive in Svizzera, è intervenuto per difendere una donna presa di mira dai giovani e per tutta risposta è stato aggredito dai due minori. "Mai vista una cosa del genere, sembrava un film", commenta così l’aggressione a "Pomeriggio Cinque" un ristoratore della zona che ha assistito alla rissa dopo aver sentito alcuni rumori. "Io e altri due ragazzi siamo intervenuti per placare questi due scatenati", dichiara.

Le ragioni della rissa - Luca Gobbo è intervenuto per difendere una donna che aveva rimproverato i due ragazzi che impennavano in bici in una galleria pedonale. I due giovani hanno reagito alla ramanzina con svariati insulti e filmando la donna con i loro telefoni. Luca Gobbo allora si è intromesso per difendere la donna, ma invece di placare la rabbia dei giovani è stato preso a calci e pugni.

Le testimonianze e il video dell'aggressione - "Anche dopo essere stati allontanati, i due ragazzi hanno continuato a buttarsi addosso al signore", commenta un altro dei testimoni che ha provato a sedare la rissa. Parte dell'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di una gioielleria. "Il pestaggio è iniziato alla fine della galleria, dopodiché l'uomo è stato trascinato verso il negozio - racconta sempre a "Pomeriggio Cinque" il gioielliere - poi hanno preso dei bidoni dell'immondizia e li hanno lanciati sul volto dell'uomo. Hanno cercato di colpirlo ripetutamente in testa. Le telecamere hanno ripreso tutto, ma noi eravamo dentro il negozio", conclude.

L'intervento della polizia e l'arresto di uno dei due - Sul posto sono poi intervenuti i poliziotti, che hanno dovuto respingere a loro volta un tentativo di aggressione della coppia di giovani violenti. Gli agenti hanno arrestato il più grande, un 17enne, e denunciato il 15enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.