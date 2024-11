Bassotto cremato e il golden retriever morto affidati alla stessa dog sitter: una deputata di FdI: "Riaprite il mio caso"

Dopo quella del bassotto morto a Villorba di Treviso e fatto cremare all'insaputa della proprietaria, ci sarebbe un'altra morte sospetta che riguarda un cane affidato alla stessa dog sitter. Si tratterebbe di un golden retriever di nome Ray di sei anni, morto per un colpo di calore. Secondo la ricostruzione riportata da Il Gazzettino, il cane sarebbe stato lasciato in giardino senza acqua, sotto il sole cocente di luglio e una temperatura di oltre 38 gradi. Oltre a questo, sarebbero arrivate, nei giorni scorsi, altre segnalazioni di animali maltrattati e trascurati, tutti affidati alle cure della dog sitter di Villorba e restituiti ai loro padroni in pessime condizioni o, addirittura, deceduti.