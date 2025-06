Treviso, dispersi due ragazzi dopo un tuffo nel Piave: uno recuperato morto, l'altro salvo

L'episodio è avvenuto sul greto del fiume a San Biagio di Callalta. La ragazza ha raccontato di aver perso di vista due suoi amici, andati a fare il bagno poco prima e non tornati più a riva. La zona del Piave dove si è verificato il fatto è nota per la presenza di correnti molto forti e fondali irregolari. Anche in passato si sono registrati incidenti simili, spesso con esito tragico. In particolare, le spiaggette di Fagarè sono considerate tra le più pericolose a causa dei vortici che si possono formare improvvisamente. Nonostante ciò, il luogo è frequentato durante la bella stagione da giovani e famiglie, attratti dalla natura e dalla possibilità di fare il bagno, spesso ignorando i rischi.