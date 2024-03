Treviso, coro shock di studenti sul bus contro l'autista donna: “Stupro, stupro”

L'episodio è avvenuto circa venti giorni fa e non è un caso isolato. A bordo del mezzo erano presenti anche alcuni agenti della polizia locale in borghese che hanno subito aperto un'indagine

Tgcom24

Le indagini - Gli accertamenti sono scattati subito perché una pattuglia della municipale si trovava in quel momento proprio sullo stesso mezzo. L'autobus della Mom - società di trasporto pubblico della Marca trevigiana - percorreva la tratta tra Conegliano e Pieve di Soligo, quando sono partiti l'autista donna. Un episodio sconcertante, che i vertici della Mom hanno subito segnalato alle autorità.

Non è un caso isolato - Non è la prima volta che violenze, bullismo e intemperanze verbali vedono protagonisti gruppi di studenti a bordo delle corriere del servizio pubblico. Il presidente della società, Giacomo Colladon, ha informato del problema Questore e Prefetto di Treviso. "Il personale della società - ha spiegato Colladon - fa il possibile perché sia garantito l'ordine pubblico e la tranquillitaà per i passeggeri, e le forze dell'ordine sono spesso presenti". Anche se, ha ammesso, "un episodio così preoccupante non era mai accaduto".