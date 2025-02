Treviso, chiama il 118 per una colica ma partorisce: non sapeva di essere incinta

"È stata la più incredibile delle sorprese, dato che non sapevo di essere incinta", ha raccontato la donna al Mattino di Padova. Nei giorni precedenti non aveva sintomi: nessun aumento di peso e ciclo sempre regolare. È quella che i medici definiscono gravidanza "criptica", ovvero una gestazione in cui la donna non si accorge di essere incinta fino a uno stadio molto avanzato o, in alcuni casi, addirittura fino al parto.