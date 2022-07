Treviso, annega bimba rifugiata: era scappata dall'Ucraina

Si trovava in Italia solo da qualche mese Mariia Markovetska, la bambina ucraina annegata mercoledì a Revine Lago, in provincia di Treviso.

La piccola, rifugiata in Italia insieme alla madre poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina, era in gita con il Grest, il gruppo estivo dell'oratorio del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto (TV). Gli accompagnatori hanno lanciato l'allarme non appena si sono accorti che la bimba non era più nel gruppo, ma quando i soccorsi l'hanno estratta dalle acque non c'era più nulla da fare .