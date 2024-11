Trevi (Perugia), due morti in un incidente stradale sulla Flaminia

È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto via Flaminia in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi (Perugia). Lo schianto ha coinvolto in un tratto rettilineo due auto, un'Alfa Romeo, guidata da un 36enne del posto e una Citroen, guidata da una 30enne residente a Piedimonte Matese (Caserta), entrambi deceduti. Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Trevi e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Foligno. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e il personale del 118.