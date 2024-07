Trento, uccisa l'orsa Kj1: "Era pericolosa" | Pichetto: "Sopprimere i singoli esemplari non è la soluzione"

L'Ente nazionale protezione animali ha deciso di segnalare l’uccisione all'Unione europea "sottolineando come sia stata eseguita senza aver messo in campo prima alcuna misura di prevenzione" o senza valutare le numerose alternative "così come imporrebbe invece il Pacobace". E' quanto comunica la stessa associazione in una nota. Secondo l'Enpa, l'uccisione dell'esemplare è avvenuta "senza dare il tempo né al Tar, né alla giustizia e tanto meno alle associazioni di poter esaminare i documenti scientifici e le motivazioni e senza valutare una traslocazione dell'orsa". L'Enpa ha inoltre denunciato alla Procura di Trento Fugatti per violazione dell'articolo 544 bis del Codice penale, cioè per uccisione di animale con crudeltà o senza necessità. Ha inoltre denunciato il presidente della Provincia per maltrattamento sui tre cuccioli.