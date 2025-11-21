Trento vieta l’accattonaggio con cani: abolita la clausola sui "compagni di vita"

Il Consiglio comunale modifica il regolamento di polizia urbana dopo anni di interventi difficili per gli agenti.
© agenzia
A Trento non sarà più consentito utilizzare cani durante la richiesta di elemosina. Il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento con 37 voti favorevoli e un solo astenuto, intervenendo sul Regolamento di polizia urbana. La delibera elimina il comma 3 dell’articolo 85 bis, che per anni aveva tutelato chi, tra le persone impegnate nell’accattonaggio, dichiarava di "vivere un legame autentico con il proprio cane" e impediva il sequestro dell’animale se indicato come "compagno di vita". Nella pratica, quella clausola aveva reso impossibile un controllo efficace: era sufficiente una dichiarazione per bloccare ogni intervento della polizia locale. Secondo quanto emerso negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi legati alla tratta di animali, spesso tenuti in condizioni critiche o addirittura sedati per sollecitare la pietà dei passanti.
Durante la discussione in aula, il primo firmatario della delibera, Renato Tomasi del Gruppo Misto, ha richiamato l’attenzione sul tema: "Le persone chiedono elemosina per i motivi più disparati. Ma non c'è motivo per compiere crudeltà sugli animali. Non è possibile verificare in strada se l'animale sia davvero un compagno di vita".
La richiesta di misure concrete è stata condivisa anche da altri consiglieri. Giuseppe Urbani di Fratelli d’Italia ha suggerito "la creazione di oasi temporanee nei canili per accogliere i cani sequestrati". Filomena Chilà, in rappresentanza del Pd-Psi, ha presentato un ordine del giorno per rafforzare i controlli, proponendo che "si valuti l'affidamento temporaneo del cane al canile e la redazione di un report sugli effetti su persona e animale". Un orientamento più severo è stato espresso da altri esponenti della Lega, secondo cui "la maggior parte delle persone che elemosinano con i cani vengono dal nord-est con i furgoni. È giusto levare loro quelle povere creature"