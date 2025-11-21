Trento vieta l’accattonaggio con cani: abolita la clausola sui "compagni di vita"

A Trento non sarà più consentito utilizzare cani durante la richiesta di elemosina. Il Consiglio comunale ha approvato il provvedimento con 37 voti favorevoli e un solo astenuto, intervenendo sul Regolamento di polizia urbana. La delibera elimina il comma 3 dell’articolo 85 bis, che per anni aveva tutelato chi, tra le persone impegnate nell’accattonaggio, dichiarava di "vivere un legame autentico con il proprio cane" e impediva il sequestro dell’animale se indicato come "compagno di vita". Nella pratica, quella clausola aveva reso impossibile un controllo efficace: era sufficiente una dichiarazione per bloccare ogni intervento della polizia locale. Secondo quanto emerso negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi legati alla tratta di animali, spesso tenuti in condizioni critiche o addirittura sedati per sollecitare la pietà dei passanti.