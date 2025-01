Chiede l'elemosina davanti all'ospedale, il medico gli regala una fattoria in Senegal

Francesco Martino ha deciso di trasformare quel desiderio in realtà. Non solo ha acquistato il terreno per la fattoria del giovane, ma ha anche contribuito a costruire un allevamento che oggi ospita migliaia di pulcini, capre, conigli e diverse piante da frutto. La fattoria non è solo un’attività economica, ma anche un rifugio. Dahoud ha accolto cinque bambini che vivevano per strada, li ha iscritti a scuola e oggi offre loro una nuova possibilità di vita. La loro storia potrebbe presto arrivare sul grande schermo grazie al regista Luca Rabotti, che sta lavorando a un progetto cinematografico per raccontare questa amicizia speciale. "Dahoud mi aggiorna quasi ogni giorno", racconta Martino. "Quando sono andato a trovarlo, ho visto quanto fosse felice. Gli ho detto che è ora di trovare una fidanzata, ma lui ha risposto che vuole dedicarsi al lavoro per almeno due anni".