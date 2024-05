Trento, omicidio Agitu: no violenza sessuale, in Appello pena ridotta

In Appello è stata ridotta a 18 anni e 4 mesi la condanna di Suleiman Adams, l'assassino di Agitu Ideo Gudeta.

L'allevatrice di capre di razza mochena, fuggita dall'Etiopia per scampare alle persecuzioni, fu uccisa tre anni fa a Frassilongo (Trento). La Corte ha accolto la proposta della difesa: l'autoerotismo compiuto da Adams dopo aver assassinato la donna non configura il reato di violenza sessuale, ma vilipendio di cadavere. In primo grado Adams, all'epoca dei fatti collaboratore della vittima, era stato condannato a 20 anni.