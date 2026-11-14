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Trento, "violentò sessualmente una paziente: fisioterapista in manette"

Per l'uomo, un 39enne trentino, l'accusa è quella di violenza sessuale aggravata; la Procura indaga anche su altri possibili casi

14 Nov 2026 - 10:38
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Era stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un'ernia al pavimento pelvico e, a causa di un problema post-operatorio, si era rivolta a un fisioterapista per sottoporsi a un ciclo di fisioterapia. Quest'ultimo, come riporta il Corriere del Trentino, si sarebbe però trasformato in un incubo per una 30enne della zona. Il professionista, un 39enne anche lui trentino, si sarebbe spinto oltre alle classiche pratiche fisioterapiche. Secondo quanto emerso, infatti, l'uomo avrebbe violentato la donna in più occasioni costringendola avere con lui diversi rapporti sessuali. La vittima, dopo le ripetute violenze, ha trovato la forza di denunciare l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Sul suo cellulare gli inquirenti hanno rinvenuto diverse fotografie scattate dall'uomo durante le violenze. "Voglio curarmi", ha detto al giudice dopo aver ammesso le proprie responsabilità. 

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La vicenda

 La donna, sottopostasi a un intervento chirurgico a causa di un'ernia al pavimento pelvico, necessitava di un ciclo di fisioterapia per porre rimedio a un problema insorto dopo l'operazione. Così si era rivolta a un fisioterapista, un 39enne trentino. Quella che doveva essere una "semplice terapia" si è però trasformata presto in un incubo per la donna che, in diverse occasioni, sarebbe stata costretta a subire le molestie dell'uomo che, più di una volta, l'ha costretta a subire diversi rapporti sessuali completi. La vittima ha poi trovato la forza di denunciare il tutto alle forze dell'ordine. 

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Si indaga su altri episodi

  Gli inquirenti, su ordine del gip Enrico Borrelli, si sono presentati presso l'abitazione dell'uomo per arrestarlo con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Gli investigatori hanno sottoposto a perquisizione casa e studio del 39enne e hanno poi analizzato il suo cellulare. Sul dispositivo sono state rinvenute alcune fotografie dal contenuto inequivocabile che altro non hanno fatto che confermare l'accusa contestatagli. Il fisioterapista avrebbe infatti fotografato la vittima durante gli approcci sessuali. Secondo quanto ricostruito l'uomo avrebbe iniziato a mostrare le prime attenzioni nei confronti della donna già durante le prime sedute avvenute nel corso del 2025. La Procura indaga su altri episodi, sembra infatti che l'uomo avesse riservato attenzioni inopportune anche ad altre pazienti

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Il fisioterapista: "Voglio curarmi"

 L'uomo, assistito dagli avvocati Pietro e Nicola Stolfi, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari al quale ha ammesso le proprie responsabilità mostrando un atteggiamento collaborativo. Durante l'interrogatorio il 39enne avrebbe inoltre ammesso di aver sottoposto a molestie e "toccamenti" anche altre pazienti che si erano presentate nel suo studio. "Voglio curarmi", ha affermato il 39enne, incensurato, che ha inoltre aggiunto di aver passato un periodo molto difficile. Il giudice, al termine dell'interrogatorio, ha confermato la misura di custodia cautelare per il fisioterapia che, nel frattempo, ha già iniziato un percorso terapeutico. Nel frattempo proseguono le indagini della Procura. 

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