Trento, "violentò sessualmente una paziente: fisioterapista in manette"

Era stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un'ernia al pavimento pelvico e, a causa di un problema post-operatorio, si era rivolta a un fisioterapista per sottoporsi a un ciclo di fisioterapia. Quest'ultimo, come riporta il Corriere del Trentino, si sarebbe però trasformato in un incubo per una 30enne della zona. Il professionista, un 39enne anche lui trentino, si sarebbe spinto oltre alle classiche pratiche fisioterapiche. Secondo quanto emerso, infatti, l'uomo avrebbe violentato la donna in più occasioni costringendola avere con lui diversi rapporti sessuali. La vittima, dopo le ripetute violenze, ha trovato la forza di denunciare l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Sul suo cellulare gli inquirenti hanno rinvenuto diverse fotografie scattate dall'uomo durante le violenze. "Voglio curarmi", ha detto al giudice dopo aver ammesso le proprie responsabilità.