Medico di base arrestato a Como, una vittima: "Durante la visita mi ha chiesto di togliere il reggiseno"

"Durante la prima visita che ho fatto con lui, mi ha chiesto di togliere il reggiseno". A "Pomeriggio Cinque" parla una delle donne vittima di violenze sessuali subite da parte di un medico di base del comasco che è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri.

Secondo le accuse il medico, un 60enne incensurato, durante le visite ambulatoriali faceva spogliare le pazienti (giustificando la propria richiesta con esigenze diagnostiche in realtà immotivate) e quindi le toccava: "Mal volentieri mi sono spogliata - ha continuato la donna - ma poi mi sono fidata dal fatto che era medico. Poco dopo mi ha suggerito di sottopormi a una visita nelle parti intime. Così io mi sono subito rivestita e sono andata via, lui non mi ha prescritto nulla e mi ha mandato via sgarbatamente. Il giorno dopo, parlando con delle mie amiche, ho saputo che anche a loro era successa la stessa cosa e per questo ho deciso di denunciare".

È stata proprio la denuncia di alcune presunte vittime a far scattare l'indagine dei carabinieri che ha portato all'arresto del professionista: gli inquirenti sono riusciti a risalire ad almeno sette episodi a partire dal dicembre 2021. Episodi che, sulla base delle testimonianze e degli accertamenti effettuati, configurano il reato di violenza sessuale.